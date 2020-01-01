За сутки COVID-19 подтвердился у жителей 23 территорий Пермского края По количеству заразившихся лидирует Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадора, новой коронавирусной инфекцией заразились жители 23 муниципалитетов Пермского края.

Из 103 заболевших 42 проживают в столице Прикамья, ещё 12 — в Пермском районе. Восемь инфицированных выявлено в Соликамском округе, по шесть — в Чайковском и Лысьвенском округах, четыре и три — в Кизеле и Юсьвинском округе соответственно.

По двое заболевших — в Суксунском, Чусовском, Горнозаводском и Чердынском округах, Губахе и Кунгуре.

В Краснокамском, Чернушинском, Бардымском, Добрянском, Октябрьском, Осинском и Карагайском округах, Звёздном, Березниках и Кунгурском районе подтверждено по одному случаю заражения COVID-19.

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