За сутки COVID-19 подтвердился у жителей 23 территорий Пермского края
По количеству заразившихся лидирует Пермь
По данным Роспотребнадора, новой коронавирусной инфекцией заразились жители 23 муниципалитетов Пермского края.
Из 103 заболевших 42 проживают в столице Прикамья, ещё 12 — в Пермском районе. Восемь инфицированных выявлено в Соликамском округе, по шесть — в Чайковском и Лысьвенском округах, четыре и три — в Кизеле и Юсьвинском округе соответственно.
По двое заболевших — в Суксунском, Чусовском, Горнозаводском и Чердынском округах, Губахе и Кунгуре.
В Краснокамском, Чернушинском, Бардымском, Добрянском, Октябрьском, Осинском и Карагайском округах, Звёздном, Березниках и Кунгурском районе подтверждено по одному случаю заражения COVID-19.
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