В Пермском крае выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом за сутки Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 103 новых случая. Из них 16 человек проходят лечение в больницах, 87 — на дому. В числе новых инфицированных — 31 мужчина, 72 женщины, в том числе семь детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 54 756. Выздоровели за сутки 78 человек (всего — 49 463). С момента начала пандемии от коронавируса скончались 2181 человек.

По данным на 3 мая, c начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 176 248 жителей. Из них 107 557 полностью завершили курс иммунизации — им введены первый и второй компоненты вакцины. За прошедшую неделю первый этап вакцинации прошли более 15 тыс. человек, ещё 16 тыс. закончили курс иммунизации от новой коронавирусной инфекции.

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