В Перми меняется организация движения на Комсомольском проспекте Поделиться Поделиться Твитнуть

Выделенные полосы для движения автобусов на участке Комсомольского проспекта от ул. Полины Осипенко до ул. Революции будут доступны для всех видов транспорта. Изменения вступят в силу с 4 мая и связаны с капремонтом проспекта.

Это позволит увеличить пропускную способность улицы, проезжая часть которой временно заужена из-за ремонтных работ, отметили в МКУ «Пермблагоустройство».

Ранее такая организация движения была запущена на участке от ул. Пушкина до ул. Революции.

Напомним, капитальный ремонт Комсомольского проспекта начался в 2019 году. В 2020 году завершилось благоустройство участка от ул. Екатерининской до ул. Монастырской, а также начался ремонт участков в сторону ул. Революции.

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