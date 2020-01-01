За первый день мая в Прикамье заболели коронавирусом 102 человека Выздоровели 78 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 102 новых случая заражения COVID-19: 30 человек госпитализированы, 72 — проходят лечение на дому под наблюдением врачей.





В числе новых инфицированных — 45 пациентов мужского пола, 57 — женского. Среди заболевших — трое детей и 58 человек старше 50 лет.





Выздоровели 78 жителей региона.





В ковидных отделениях больниц сейчас находятся 627 пациентов, из них 50 подключены к аппаратам ИВЛ





Общее число инфицированных в Пермском крае с начала пандемии достигло 54 653.





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