Арбитражный суд признал банкротом ООО «Промышленная целлюлоза» Временным управляющим назначен Дмитрий Русаков Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом ООО «Промышленная целлюлоза». Информация размещена на сайте судебного органа. Исковое заявление подал бывший главный инженер предприятия Константин Лысенко. Общество не выплатило топ-менеджеру зарплату за три месяца в сумме 1,2 млн руб.

В конце 2020 года Свердловский районный суд Перми взыскал с ООО в пользу истца указанные денежные средства. Однако решение выполнено не было.

В ходе заседания Арбитражного суда руководитель должника, генеральный директор ООО «Промышленная целлюлоза» Ю. Шитикова заявила ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с намерением заключить с заявителем мировое соглашение о погашении долга в течение года.

Изучив обстоятельства дела, суд ходатайство отклонил и ввёл в отношении ООО процедуру наблюдения. Временным управляющим назначен Дмитрий Русаков.

ООО «Промышленная целлюлоза» было создано в 2014 г. с целью проектирования и строительства целлюлозного завода в Пермском крае. Однако проект на этапе строительства застопорился ввиду отказа основного инвестора от финансирования. В предприятии рассчитывают на привлечение других инвесторов, однако конкретных сроков суду представлено не было.

Между тем общая задолженность по зарплате перед работниками Общества на сегодняшний день составляет 3,7 млн руб.

Определение Арбитражного суда от 27 апреля 2021 г. может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней.





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