Индекс кулича в Пермском крае вырос за год на 10% Стоимость пасхального блюда поднялась до 329 руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива

Пермьстат по ценам за 2020 и 2021 годы рассчитал индекс пасхального кулича. Символ праздника в Пермском крае стал дороже на 10%.

Больше всего за год в Пермском крае подорожал сахар — на 44%. Яйца прибавили в цене 28%. Мука стала дороже на 12,5%, сливочное масло и молоко — примерно на 5%. Меньше всего, почти на 4%, подорожали сухофрукты и соль.

В целом набор для пасхального кулича вырос за год в Пермском крае по сравнению с 2020 годом на 10%. Сейчас блюдо стоит чуть более 329 руб. В 299 руб. его приготовление обходилось годом ранее.





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