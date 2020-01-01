Об ущемлении трудовых прав заявляют 80% россиян Но только 8% обращались в трудовую инспекцию или суд Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Восемь из десяти россиян считают, что права трудящихся в нашей стране нуждаются в защите. Результаты социсследования, проведённого накануне 1 Мая, публикует ресурс SuperJob.

Больше всего пессимистов среди опрошенных в возрасте старше 45 лет (86%).

Лишь 7% уверены, что в современном мире уже нет необходимости бороться с ущемлением трудовых прав.

В аналогичном исследовании 2012 года 89% россиян считали нужным бороться за права трудящихся, 5% говорили, что делать этого не надо.

Только 8% россиян имеют опыт защиты своих прав в инспекциях труда или суде. 37% защищали себя от произвола работодателя самостоятельно. 15%, столкнувшись с нарушениями, не отстаивали свои права.

Опрос проводился среди 1600 респондентов в 390 населённых пунктах во всех округах России.

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