В Перми следователя МВД задержали после получения крупной взятки Ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество Поделиться Поделиться Твитнуть

Сотруднику полиции следователи СУ СКР по Пермскому краю предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенное лицом, использующим своё служебное положение, (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, 28 апреля 2021 года обвиняемый, занимая должность следователя ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю, встречаясь с адвокатом, получил от него за решение вопроса по уголовному делу взятку в размере 800 тысяч рублей и муляжи денег, имитирующие денежные средства на сумму 750 тысяч.

Как отметили в СУ СКР, в действительности обвиняемый не имел возможностей оказать содействие по уголовному делу, он таким образом намеревался просто похитить денежные средства.

После получения денег следователь был задержан сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю с поличным.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как прокомментировали случившееся в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю:

«Следователь уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. В случае установления вины, он понесет наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».





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