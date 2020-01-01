Мария Сыропятова В состав пермской комиссии по ППЗЗ вошли Елена Гонцова и Юрий Хохлов Поделиться Поделиться Твитнуть

В состав комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Пермского городского округа включены руководитель департамента земельных отношений администрации Перми Елена Гонцова и эколог Юрий Хохлов. Об этом сообщила председатель комиссии Лариса Ведерникова.

Елена Гонцова включена в комиссию по должности. Юрий Хохлов будет представлять общественность.

Напомним, Елена Гонцова была назначена замглавы Перми и начальником департамента земельных отношений 18 января 2021 года. Она возглавила блок «Развитие территории и земельные отношения». В её обязанности входит обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и участками, собственность на которые не разграничена, а также реализация единой политики в области земельных отношений.

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