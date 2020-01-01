На заседании Общественного совета при Пермской городской Думе были подняты вопросы перспектив развития Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании Общественного совета при Пермской городской думе с докладом выступил глава города Перми Алексей Дёмкин. Он рассказал о том, какими видит перспективы и направления развития города, отмечает пресс-служба думы

С 2019 года в России в соответствии с указом президента Владимира Путина реализуются национальные проекты, в которых отражены цели и стратегические задачи развития нашей страны. Именно на них сориентировано развитие нашего города.

Алексей Дёмкин подчеркнул, что основной целью он считает создание комфортной городской среды. Совершенствование социальной и муниципальной инфраструктуры, строительство дорог, создание парков и скверов, экологическое развитие в равной мере должны относиться ко всем районам города. Помимо эспланады и набережной Камы, которые в последнее время кардинально преобразились, в Перми должно появиться еще одно популярное общественное пространство — Завод Шпагина. Пермь должна подтверждать свой бренд фестивальной и спортивной столицы, город должен быть насыщен яркими событиями, такими как городской карнавал, Пермский марафон, лыжный спринт «Ёлки. Пермский период».

Также члены Общественного совета говорили о необходимости повышения квалификации педагогов, развития института медиации, совершенствовании системы обращения с бытовыми отходами, обустройстве территории Первогорода.

«Родители детей-инвалидов или инвалиды не могут припарковаться на специальных местах: или их не существует рядом с социальным учреждением, или они завалены снегом зимой, или находятся в ненадлежащем состоянии. Мы просим, пока есть такая проблема, не штрафовать инвалидов за парковку на общих местах», — Анастасия Гилева, президент Пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить».

Алексей Дёмкин ответил, что в ближайшее время вопрос будет проработан.

«Даже в условиях пандемии Общественный совет продолжает свою работу в режиме видео-конференцсвязи, акцентируя внимание на различных аспектах городской жизни, анализируя проблемы, предлагая пути их решения» — отметил руководитель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

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