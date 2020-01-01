Елена Синица Парад Победы пройдёт вдали от центра и с рядом ограничений На этом настоял Роспотребнадзор Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Парад Победы в Перми состоится, но только в присутствии ограниченного круга лиц. Такое решение было принято на заседании оргкомитета «Победа» 30 апреля.

Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, на парад только в Перми традиционно приходят порядка 15 тыс. человек. В связи с этим стоит вопрос, насколько целесообразно проводить парад в привычном режиме.





«К сожалению, мы имеем случаи завоза в Пермский край редких штаммов коронавируса, таких как британский и южноафриканский. Наши люди устали от ограничений, от ношения масок. На сегодняшний день собирать 15 тыс. человек в одном месте в одно время не совсем целесообразно», — отметил руководитель регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев и попросил власти по возможности сократить количество людей, присутствующих на параде.





Костарев также заявил, что в случае принятия решения о присутствии ветеранов на параде центр гигиены и эпидемиологии возьмёт на себя обязательства провести тестирование на коронавирус и пожилых, и сопровождающих их лиц.





По мнению губернатора, на парад стоит пригласить заслуженных жителей города, но обязательно обеспечить их средствами индивидуальной защиты, а также провести тестирование.





В результате было принято решение выбрать местом проведения парада территорию бывшего военного авиационного технического училища, рядом с институтом ФСИН (ул. Карпинского, 125), и пригласить на него ограниченное число гостей. Ранее предполагалось, что парад Победы пройдёт на ул. Ленина. С военного парада в Перми будет вестись телетрансляция.









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