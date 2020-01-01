Елена Синица В майские праздники на Парковом сутки не будет воды В том числе не будет воды в школе и детском саду Поделиться Поделиться Твитнуть

На следующей неделе в микрорайоне Парковом планируется отключение участка водопровода диаметром 400 мм. Это связано с проведением ремонтных работ на проспекте Парковом, 36а. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ресурсоснабжающую компанию «Новогор-Прикамье».

Так, с 10:00 6 мая до 10:00 7 мая будет отключена вода по следующим адресам:





- проспект Парковый, 25д, 22/2, 24, 26, 26а ( по этому адресу размещён детский сад), 27а, 28 ( в этом здании находится школа), 28а, 30/1, 30/2, 32, 34, 36а, 36;





- ул. Подлесная, 17, 19/1, 19/2, 21 (детский сад), 23/1, 23/2, 27/1, 27/2, 29;





- ул. Желябова, 11/2, 14;





- ул. Пожарского, 10, 11а, 11б, 12, 12а, 12/2, 13, 13б, 14, 17а, ЦТП №2 Пожарского 17а (левый ввод), 19.

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