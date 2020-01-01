В Перми временно увеличат количество автобусов №46 У кладбищ города будут организованы дополнительные остановочные пункты Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 1 по 3, с 8 по 11 мая (включая праздники Пасха и Радоница) увеличится количество транспорта на автобусном маршруте №46, сообщает департамент транспорта администрации краевой столицы. В эти дни на маршруте «Пермский академический Театр-Театр» — «Северное кладбище» будут работать до 10 автобусов.

Кроме того, 1, 2, 9 и 11 мая в Перми будут организованы дополнительные остановочные пункты: «Кладбище «Южное» и «Кладбище Банная гора». Транспорт будет делать на них остановки с 9:00 до 19:00. Вблизи кладбищ будет организовано дежурство постов ДПС для обеспечения безопасности дорожного движения.

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