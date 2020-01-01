Елена Синица
Руководитель регионального исполкома «Единой России» заявился на праймериз
Станислав Швецов подал документы на выборы в Заксобрание
Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края Станислав Швецов стал участником предварительного голосования по выборам в краевой парламент. Об этом сообщает телеграм-канал реготделения партии.
Станислав Швецов, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края:
— Для меня это очень важный шаг. Много лет я занимаюсь общественной работой, имею большой опыт в партийном строительстве и уверен, что могу принести пользу Пермскому краю. Будем работать над улучшением по всем возможным направлениям: социальная политика, укрепление экономики, привлечение инвестиций и развитие бизнеса, а также реализация инфраструктурных проектов.
Напомним, срок выдвижения на праймериз «Единой России» заканчивается 14 мая. Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие. Победители предварительного голосования будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ.
По данным на 29 апреля, на предварительное голосование по выборам в Госдуму РФ зарегистрированы 84 участника. По выборам в Законодательное собрание зарегистрировано 215 человек, по выборам в Пермскую городскую думу — 149 человек.
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