Елена Синица Руководитель регионального исполкома «Единой России» заявился на праймериз Станислав Швецов подал документы на выборы в Заксобрание Поделиться Поделиться Твитнуть

Станислав Швецов

Константин Долгановский

Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края Станислав Швецов стал участником предварительного голосования по выборам в краевой парламент. Об этом сообщает телеграм-канал реготделения партии.

Швецов выдвинул свою кандидатуру по единому краевому избирательному округу — региональная группа «Верещагинская №24».

Станислав Швецов, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края:

— Для меня это очень важный шаг. Много лет я занимаюсь общественной работой, имею большой опыт в партийном строительстве и уверен, что могу принести пользу Пермскому краю. Будем работать над улучшением по всем возможным направлениям: социальная политика, укрепление экономики, привлечение инвестиций и развитие бизнеса, а также реализация инфраструктурных проектов.

Напомним, срок выдвижения на праймериз «Единой России» заканчивается 14 мая. Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие. Победители предварительного голосования будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ.

По данным на 29 апреля, на предварительное голосование по выборам в Госдуму РФ зарегистрированы 84 участника. По выборам в Законодательное собрание зарегистрировано 215 человек, по выборам в Пермскую городскую думу — 149 человек.









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