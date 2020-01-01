Елена Синица
За сутки в крае выявлено 102 новых случая заражения COVID-19
Умерло семь человек
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По данным Роспотребнадзора за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 102 случая заражения коронавирусом. 25 инфицированных проходят лечение в больницах, а 77 — амбулаторно под наблюдением врачей.
В числе новых заражённых 43 пациента мужского пола, 59 женского. Также в числе заболевших семь детей.
Из заболевших 10 человек в возрасте от 15 до 29 лет, ещё 26 человек в возрасте от 30 до 49 лет, 36 — от 50 до 64 лет и 23 человека старше 65 лет .
Круг контактировавших лиц определён.
За эти же сутки выздоровело 107 человек, умерло — семь.
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