За объявление в лифте «Талан-Финанс» грозит штраф до 500 тыс. руб. Не являясь финансовой организацией, компания предлагала пермякам вложить деньги Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Беляева

Центробанк РФ по Пермскому краю подал в региональное УФАС России жалобу на ижевское ООО «Талан-Финанс». Компания разместила в лифте одного из многоквартирных жилых домов краевой столицы объявление, в котором предлагала пермякам вложить деньги под проценты.

При этом компания не имела на это права, поскольку не является финансовой организацией, не состоит в государственных реестрах Банка России, не имеет соответствующих разрешений, лицензий и аккредитаций. В связи с этим антимонопольное ведомство признало ООО «Талан-Финанс» нарушившим Закон о рекламе.

В отношении компании возбуждено административное производство, ей грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

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