Обновление городского транспорта и комплексное развитие села — правительство поддержало предложения «Единой России» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фракция «Единой России» 28 апреля провела консультации с премьер-министром Михаилом Мишустиным в преддверии ежегодного отчёта правительства. Председатель кабмина поддержал все предложения партии и дал соответствующие поручения профильным вице-премьерам, сообщает пресс-служба краевого исполкома партии «Единая Россия» в Прикамье.

Одно из поручений касалось дополнительного финансирования программы комплексного развития сельских территорий. В 2021 году на участие в этой программе были поданы заявки на сумму 237 млрд руб., однако только 13% в условиях того объёма финансирования были удовлетворены, констатировал руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов.

«Крайне важно направить сегодня дополнительные средства на эту программу, они пойдут на благоустройство городской среды в наших сельских территориях, на создание новых инфраструктурных объектов, на ипотеку. Это направление очень востребовано на селе, сегодня очень много людей подали заявки на участие в ипотеке», — подчеркнул Сергей Неверов.

Правительство обязательно рассмотрит возможность увеличения финансирования, отметил Михаил Мишустин.

«Ипотека тоже очень популярна на селе, все территории, которые я посещал, просили об этом», — сказал председатель правительства. На сегодня уже около 70 тыс. семей воспользовались этой возможностью.

Сергей Ветошкин, депутат Законодательного собрания Пермского края, региональный координатор проекта «Российское село» партии «Единая Россия»:

— В 2021 году по программе «Комплексное развитие сельских территорий» Пермскому краю выделяется 150 млн руб., и муниципалитеты сами определяют, на какие объекты нужно направить средства. Но этой суммы недостаточно для кардинального изменения ситуации на селе. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, как важно добиваться равенства в комфорте условий проживания во всех населённых пунктах. Это справедливо. Поэтому инициатива «Единой России» о кратном увеличении финансирования программ развития села, безусловно, поможет в достижении этой цели. Тот факт, что предложения партии уже поддержал председатель правительства страны, дают уверенность в том, что эти задачи начнут активно решаться в самое ближайшее время.

Парламентарии также подняли тему обновления парка наземного общественного транспорта в регионах. Сегодня муниципалитеты не в состоянии сделать это самостоятельно. При этом износ техники достигает 80%, что создаёт опасность для граждан.

«Наша задача — увеличение этой программы, как мы предложили, в 10 раз. Сегодня в год эта программа оценивается в 3,5 млрд. И конечно, чтобы она была долгосрочной, на несколько лет», — сказал руководитель фракции «Единой России», подчеркнув, что реализация этой программы позволит загрузить отечественных производителей трамваев, троллейбусов и автобусов.

Михаил Мишустин поддержал предложение. «Программа однозначно поддерживается регионами. Я встречаюсь, езжу несколько раз в месяц по Федерации. Программу просят продлить. Мы всё рассмотрим, и с вами, Сергей Иванович, проработаем», — обратился Михаил Мишустин к Сергею Неверову.

Отдельный вопрос — выравнивание бюджетной обеспеченности регионов: сейчас она может различаться в несколько раз. По предложению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина правительство и «Единая Россия» создали рабочую группу, чтобы дополнительно проработать этот вопрос.

«Мы продолжим эту работу системно — поддерживается любой формат, — для того чтобы нам разбираться более детально в том, что нужно сделать для бюджетной обеспеченности, продумать, какие могут быть соответствующие меры приняты правительством, в том числе для создания рабочих мест, создания новых производств, для того чтобы регионы формировали свою налоговую базу», — поддержал предложение Михаил Мишустин.

Он также поблагодарил «Единую Россию» за «системную и профессиональную работу». «За три дня уже фактически всё то, что сказал президент в послании, было оформлено в проектах законодательных актов и нормативных правовых актах. Спасибо вам за это», — сказал председатель правительства.

Напомним, встреча депутатов фракции «Единой России» в Госдуме с премьер-министром Михаилом Мишустиным 28 апреля прошла в преддверии отчёта Правительства РФ перед депутатами. Он запланирован на 12 мая.

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