В ходе круглого стола власти Перми и края совместно с общественниками обсудили меры поддержки семей с детьми Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевые и городские власти провели круглый стол по актуальным вопросам социальной поддержки пермяков.Озвученные предложения лягут в основу обновлённой стратегии социально-экономического развития Перми, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее актуализировать стратегию социально-экономического развития главе города Алексею Дёмкину поручил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Этот документ ляжет в основу стратегии развития всего Пермского края. В организации этой работы поможет проведение круглых столов с представителями разных отраслей, в ходе которых планируется получить срез мнений общественности. Уже прошли экспертные сессии по промышленности, образованию, медицине, развитию инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса, по формированию условий для интересной жизни в Пермском крае.

В круглом столе по вопросам социальной поддержки горожан приняли участие министр социального развития Пермского края Павел Фокин, заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов, представители администрации города, депутаты Законодательного собрания Пермского края и Пермской городской думы, руководители общественных организаций, представители городского Совета старшеклассников и родительской общественности.

Как подчеркнул глава Перми Алексей Дёмкин, для городских властей вопросы поддержки семей с детьми являются приоритетными.

— Как глава города и многодетный отец, ориентирую своих подчинённых на особое внимание к проблемам детей и детства. Вся вертикаль власти должна оперативно работать «по отклонениям». Уверен, что у нас, взрослых, есть все возможности, чтобы сделать пермских детей счастливыми, — сообщил Алексей Дёмкин.

В 2020 году в связи с пандемией ряд вопросов социальной поддержки населения приобрели острый характер. В ходе круглого стола эксперты обсудили, какие меры содействия занятости населения предусмотрены в Перми. Павел Фокин отметил, что, несмотря на ситуацию прошлого года, удалось добиться стабильных показателей по сохранению уровня занятости. За прошлый год порядка 150 тыс. безработных обратились за разного рода помощью и получили её. Людям были предоставлены пособия по безработице, оказано содействие при трудоустройстве. Основной упор был сделан на помощь безработным из малоимущих семей.

Также министр социального развития Пермского края отметил важность выстраивания отношений с работодателями для обмена информацией о существующих вакансиях. Для удобства горожан на 15 площадках МФЦ работают специалисты службы занятости, которые помогают с подбором рабочего места. Ежегодно порядка 8 тыс. человек проходят целевое обучение для дальнейшего трудоустройства. Благодаря мерам поддержки сегодня численность безработных ниже, чем на начало 2020 года.

Заместитель председателя благотворительного фонда «Союз женщин России» Пермского краевого совета женщин Лилия Ширяева и председатель Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО» Ирина Ермакова рассказали, как на практике безработные люди могут найти для себя подходящее направление деятельности.

Кроме того, в ходе круглого стола обсуждался вопрос поддержки многодетных семей и семей с детьми. Так, в Перми с конца 2019 года у многодетных семей появилась возможность выбрать: ждать выдачу земельного участка или получить денежную выплату на его покупку. В первый год этой возможностью в рамках пилотного проекта воспользовались 23 семьи. В 2020 году уже 210 многодетных семей получили выплаты. С начала этого года средства городской выплаты многодетная семья может направить не только на приобретение земельного участка, но и на улучшение жилищных условий, уплату первоначального взноса, погашение ипотечного кредита. Планируется, что в этом году выплаты получат 320 многодетных семей.

Обсуждая поручение президента России по поддержке семей, депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Клепцин подчеркнул, что необходимо поддерживать семью как таковую, независимо от социального статуса — семьи с детьми, неполные семьи, будущую семью.

— Семья — главная опора развития общества как такового. Задачу по повышению ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет будет трудно решить, если мы не включим все механизмы, обозначенные Владимиром Путиным, — заключил депутат Законодательного собрания Пермского края.

Ещё одна форма поддержки горожан с детьми — организация летнего отдыха и оздоровления ребят. Так, существует две формы бюджетной поддержки — компенсация части расходов на оплату путёвки и сертификат. Размер поддержки зависит от величины среднемесячного дохода либо социального статуса семьи — от 30% до 100%, а форму родители могут выбрать самостоятельно.

Обсуждались также перспективы развития инфраструктуры детского оздоровления и отдыха.

Также эксперты затронули вопрос организации трудовой занятости молодёжи города. Так, в Перми традиционно летом Дворец молодёжи совместно с департаментом культуры и молодёжной политики администрации Перми организуют работу «отрядов мэра». За 10 дней трудовой смены ребята получают денежное вознаграждение 1607 руб. Ежегодно такой формой летней занятости охвачены 1080 ребят. Также летнюю трудовую занятость организуют администрации районов города. Подробнее о работе «отрядов мэра» в этом году здесь.

Поступившие от экспертного сообщества предложения лягут в основу скорректированной стратегии социально-экономического развития Перми.

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