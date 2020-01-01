Пермские студенты могут принять участие в программе «Крылья Ростеха» Участники получат от госкорпорации выплаты в размере от 10 тыс. до 25 тыс. руб. в месяц Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Музей «ОДК-Пермские моторы»

В России стартовала программ «Крылья Ростеха», направленная на обучение для авиастроительной отрасли инженеров нового поколения. В проекте принимают участие ключевые профильные вузы страны, в том числе Перми.

Студенты-участники программы уже с первого курса смогут «влиться» в крупные проекты Ростеха. Кроме того, обучающиеся получат мотивационные выплаты в зависимости от академических успехов: в регионах они составят от 10 тыс. до 25 тыс. руб. в месяц.

По словам индустриального директора авиационного кластера Ростеха Анатолия Сердюкова, ставка делается на «ребят, которые увлечены новыми технологиями, в первую очередь тех, чьи родители работают в авиаотрасли». Всего в пилотные группы «Крыльев Ростеха» в 2021 году войдут 120 человек.

В программу обучения входят изучение английского языка, конструкторских IT-компетенций, наставничество предприятий-работодателей с первого курса для развития профессиональных навыков, возможность международных стажировок в ведущих вузах мира.

Обучение будет организовано за счёт входящих в состав Ростеха компаний-работодателей — ОАК, ОДК, «Вертолёты России», КРЭТ, «Технодинамика». Требования к студентам высоки: двоечники будут отчислены и должны будут возместить работодателю стоимость обучения, троечники — лишены всех привилегий.

Ознакомиться с условиями обучения можно на сайте Ростеха.

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