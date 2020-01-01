Меньше прожиточного минимума зарабатывают 13,3% жителей края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2020 году численность населения Пермского края, имеющего среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума (10 772 руб.), составила 345,7 тыс. человек, или 13,3% от общей численности населения. Об этом сообщает Пермьстат. Для сравнения: в 2019 году таких людей было больше — 361,6 тыс. человек (13,9%).

По предварительным данным, среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) Пермский край в 2020 году занимал второе место по величине прожиточного минимума и четвертое по величине среднедушевого денежного дохода. В Прикамье он составляет 29 937,2 руб.

По доле численности населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, наш регион, по итогам прошлого года, находится на седьмом месте.

При этом, отмечают в Пермьстате, в крае сохраняется существенный разрыв в уровне доходов 10% наиболее и наименее обеспеченного населения. Доходы богатых превышают заработок малообеспеченных в 12,4 раза. Больший разрыв в ПФО фиксируется только в Республике Татарстан (12,7 раза).





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