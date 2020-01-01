Министр экономразвития заявился на праймериз Эдуард Соснин подал документы на выборы в Заксобрание Поделиться Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Константин Долгановский

На участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Пермского края заявился Эдуард Соснин, сообщает телеграм-канал реготделения партии.

Министр экономического развития и инвестиций Пермского края подал документы по единому краевому избирательному округу — региональная группа «Лысьвенская №18».

Напомним, срок выдвижения на праймериз «Единой России» заканчивается 14 мая. Предварительное голосование пройдёт с 24 по 30 мая на портале «Госуслуги».





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