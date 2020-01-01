Пермские фонтаны начнут работу в первомайские праздники Каждый день с 1 по 10 мая они будут давать представления Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Фонтаны Перми готовы к работе, проверены системы водоснабжения, насосы и форсунки, сообщают в департаменте дорог и благоустройства городской администрации. С 1 мая будут включены все городские фонтаны.

Как и ранее, фонтаны будут работать с 12:00 по будням и с 9:00 в выходные и праздники. В «майские каникулы» с 21:45 до 22:00 будет давать представление фонтан у Пермского академического Театра-Театра, с 22:45 до 23:00 — фонтан в 68-м квартале эспланады у здания Заксобрания региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.