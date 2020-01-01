Елена Синица Депутат гордумы составит конкуренцию Александру Бойченко на праймериз Она выдвинула свою кандидатуру на праймериз по округу №9 Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Архив "Нового компаньона"

Действующий депутат Пермской городской думы Ирина Горбунова подала документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в краевой парламент. Об этом сообщает телеграм-канал партии. Горбунова будет бороться за право выдвижения по округу №9, который в Заксобрании сегодня представляет председатель комитета по госполитике Заксобрания Александр Бойченко.

Ранее она выдвинула свою кандидатуру на выборы в гордуму по округу №13, который она представляет. Спустя несколько дней у нее появился конкурент — директор производства гофротары ООО «Уралбумага» Андрей Третьяков. Он считается близким к команде Александра Бойченко.





Напомним, срок выдвижения на праймериз «Единой России» продлён по 14 мая включительно. Предварительное голосование пройдёт с 24 по 30 мая на портале « Госуслуги ».

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