Жителям края вернули более 13 млн руб., переплаченных за коммунальные услуги Свыше 7,6 млн руб. — сумма перерасчёта за отопление Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала года специалисты Инспекции госжилнадзора Пермского края вернули жителями региона более 13 млн руб., переплаченных за коммунальные услуги, сообщили в ведомстве.

Как пояснили в инспекции, перерасчёт производится, если суммы в платёжных документах оказались завышены или была предоставлена некачественная коммунальная услуга.

Так, сумма перерасчёта за отопление за четыре месяца 2021 года составила свыше 7,6 млн руб., за горячую воду — 1,9 млн руб., за содержание жилого помещения — около 2,4 млн руб.





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