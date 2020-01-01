Жителям Прикамья стали доступны картографические материалы Росреестра Ограничения сняты с материалов Государственного фонда данных землеустройства (ГФДЗ) Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росреестра по Пермскому краю

Как сообщает региональное Управление Росреестра, ведомство «рассекретило» землеустроительные документы, которые наиболее востребованы у физических лиц, органов местного самоуправления и компаний, занимающихся кадастровыми работами.

По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Елены Чернявской, снятие пометки «Для служебного пользования» с материалов ГФДЗ упростит порядок получения документов и содержащейся в них информации.

К «рассекреченным» материалам относятся документы об отводе земель с 1960-го по 2002 год, аэроснимки и планово-картографические материалы на территорию населённых пунктов и межселенную территорию Пермского края; материалы инвентаризации земель внутрихозяйственных дорог, передачи земель населённых пунктов в ведение сельских советов; материалы проектов перераспределения земель сельскохозяйственных предприятий и др.

Тем не менее в Управлении Росреестра обращают внимание, что на ряд документов ограничения продолжат действовать.

Чтобы получить материалы ГФДЗ, необходимо подать заявление в отдел землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Пермскому краю либо в территориальные отделы. При личном обращении материалы будут предоставлены в течение трёх рабочих дней, при направлении запроса почтой — в срок до 15 дней.

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