Центры занятости с 4 по 7 мая будут работать в прежнем режиме Дни останутся рабочими и для территориальных управлений минсоца Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

С 4 по 7 мая включительно территориальные управления министерства социального развития Пермского края, отделы Центра занятости населения будут работать в прежнем режиме. Об этом сообщил в пресс-службе минсоца.

Для приёма жителей в эти дни закрываются только отделы центра социальных выплат и компенсаций — специалисты учреждения будут обрабатывать заявления, поступившие на выплату семьям с детьми от 3 до 7 лет. При этом график всех выплат сохранится прежний.

Для жителей Прикамья работает горячая линия 8-800-302-83-89, а также дополнительный телефон для отправки sms-сообщений, сообщений в Viber или WhatsApp по номеру 8-952-664-75-22. Задать вопрос Центру социальных выплат можно и в аккаунтах учреждения «ВКонтакте» и Instagram.

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