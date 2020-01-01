Елена Синица Пермячку оштрафовали за курение на балконе Размер штрафа составил 1 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми мужчина обратился в суд с иском в отношении своей соседки, которая курила на балконе. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

По словам пострадавшего, дым от сигарет проникает в его квартиру, в связи с чем в помещении возникает неприятный запах.





Из-за этого мужчина решил обратиться в суд, чтобы запретить женщине курить на балконе, а также взыскать моральную компенсацию.





Однако суд Орджоникидзевского района отказал в удовлетворении иска.





После этого пермяк обратился с апелляцией в Пермский краевой суд.





В этот раз суд принял решение взыскать с виновницы компенсацию в размере 1 тыс. руб. Кроме этого, ей запрещено курить на балконе в её квартире.

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