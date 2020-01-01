Торговый дом ПЗСП расширяет дилерскую сеть Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

Между дилерами Пермского края по реализации строительных материалов и Торговым домом ПЗСП 27 апреля были подписаны соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба ПЗСП.

Благодаря развитию дилерской сети жители Пермского края смогут удобно приобретать блоки и другие строительные материалы производства ПЗСП в своём родном городе.

Как отметил генеральный директор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин: «Жители всех территорий Пермского края должны иметь возможность приобретать материалы не только на сайте ПЗСП, но и в магазинах, которые находятся в их населённых пунктах. Это позволит покупателям экономить на доставке».

Кстати, до 11 мая для клиентов сохранены выгодные условия приобретения стройматериалов производства ПЗСП. Для удобства покупателей с 4 по 7 мая все отделы Торгового дома ПЗСП работают в обычном режиме.

Помимо изделий из газобетона сегодня в Торговом доме ПЗСП можно приобрести материалы из железобетона, окна и изделия из стекла, известь, щебень, бетонные смеси, сухие смеси утеплитель различных марок, кирпич.

Отметим, что компания постоянно расширяет линейку продукции, которую реализует Торговый дом ПЗСП. В ближайшее время планируется запустить в продажу кладочную сетку, арматуру, сухие смеси, материалы для гидроизоляции.Таким образом, у наших клиентов появится больше возможностей для покупки в одном месте материалов, необходимых для строительства собственного дома.

Подробнее оценах на стройматериалы можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте https://td-pzsp.ru/.

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