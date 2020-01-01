Новые случаи заражения COVID-19 обнаружены в 18 муниципалитетах Прикамья Больше половины заболевших проживают в краевой столице Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, из 102 заразившихся коронавирусом за минувшие сутки 53 заболевших проживают в Перми.

Кроме того, COVID-19 диагностирован у восьми жителей Нытвенского городского округа. В Красновишерском городском округе и Пермском муниципальном районе выявлено по шесть случаев заболевания, по пять инфицированных — в Карагайском муниципальном округе и Березниках.

Трое заболевших проживают в Соликамском городском округе, по два случая зафиксировано в Губахе, Кунгуре, Кишертском муниципальном округе, Верещагинском и Краснокамском городских округах.

В шести территориях Прикамья — Чайковском, Сивинском муниципальном округе, Добрянском, Лысьвенском, Оханском и Очёрском городских округах — выявлено по одному заразившемуся COVID-19.

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