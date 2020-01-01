Пермский робот безопасно переработает металлы Разработка учёных ПНИПУ поможет вывезти металлоконструкции из труднодоступных мест и предотвратить опасность для рабочих Поделиться Поделиться Твитнуть

3D-модель робота.

Фото: Пресс-служба ПНИПУ

Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета создали робота, который может утилизировать любые металлические конструкции без вреда для здоровья человека.

Как объясняют в ПНИПУ, переработка крупногабаритного металлолома трудозатратна, травмоопасна и токсична для человека. Эту проблему поможет решить устройство, основанное на инновационном плазмотроне.

По словам одного из разработчиков, студента электротехнического факультета ПНИПУ Евгения Сунцова, робот будет оснащен движущейся платформой, системой дистанционного управления и регулирования на основе обратной связи с фотосъёмкой, источником питания, блоком охлаждения и системой газоснабжения. Управлять им будет оператор с помощью пульта дистанционного управления или смартфона.

Использование робота позволит на 30–40% ускорить рабочий процесс, на 200–300% увеличить радиус. Кроме того, при толщине металла до 10 см устройство сможет разрезать даже тугоплавкие и жаропрочные стали, обработка которых — сложный и дорогостоящий процесс.

Добавим, развитие разработки планируется на средства гранта «Фонда содействия инновациям» по программе «УМНИК» в размере 500 тыс. руб., который учёные получили в 2020 году.

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