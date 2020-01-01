«Единая Россия» продлевает до 14 мая срок выдвижения кандидатов на праймериз Решение связано с большим количеством желающих принять участие в процедуре Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Срок выдвижения на праймериз «Единой России» продлён до 14 мая включительно. Решение было принято 28 апреля на заседании федерального организационного комитета, сообщается в телеграм-канале политического объединения.

«Решение об увеличении срока подачи документов, — говорится в посте, — связано с большим количеством желающих принять участие в процедуре».

О продлении сроков попросили несколько региональных руководителей «единороссов».

Ранее срок выдвижения на праймериз заканчивался 29 апреля.

Предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов партии на осенние выборы 2021 года пройдут с 24 по 30 мая в онлайн-режиме через портал госуслуг.

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