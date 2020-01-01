Елена Синица Объявлены торги на обслуживание двух межмуниципальных маршрутов Общая максимальная стоимость контрактов достигает 80 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» объявило два аукциона по поиску перевозчика для двух межмуниципальных маршрутов — №130 и №120. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Так, согласно техническому заданию перевозчики должны будут обслуживать эти маршруты начиная с 1 июня 2021 года и до 28 февраля 2022 года.





Начальная (максимальная) стоимость контракта по маршруту №120 ( «ЖК Медовый» — г. Пермь) составляет 40 млн руб., а по маршруту №130 ( п. Горный — п. Гамово) — 38,7 млн руб.





Кроме этого, уточняется, что для маршрута №130 в рабочие дни — 10 транспортных средств, в субботние дни, воскресные и праздничные дни — восемь. В случае с маршрутом №120 в рабочие дни предусмотрено девять единиц транспорта, в субботние дни, воскресные и праздничные дни — также восемь.





Срок подачи заявок на участие в конкурсе — 13 мая этого года.

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