В Прикамье — 102 новых случая заражения COVID-19 Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 54 244 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Прикамье новой коронавирусной инфекцией заразились 102 человека. В числе заболевших — семеро детей, 39 мужчин и 63 женщины.

Как сообщают в пресс-службе администрации главы региона, COVID-19 заразились 24 жителя Прикамья старше 65 лет, 26 заболевших — в возрасте от 50 до 64 лет, 31 заразившийся — от 30 до 49 лет, и 14 человек — от 15 до 29 лет.

В настоящее время 86 инфицированных граждан проходят лечение амбулаторно на дому, 16 человек — в больницах.





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