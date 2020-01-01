АО «ВНИИ Галургии» стал призёром Международного строительного чемпионата в сфере промышленного строительства Поделиться Поделиться Твитнуть

C 20 по 23 апреля в Сочи состоялся первый Международный строительный чемпионат, учрежденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». Команда АО «ВНИИ Галургии» заняла первое место в командной номинации «Информационное моделирование и проектирование», сообщает пресс-служба «Уралкалия».

Кроме того, команда удостоилась специального приза от российского подразделения Building Smart «За лучшее практическое применение знаний в области openBIM-подхода».

В финале чемпионата по 19 индивидуальным и командным номинациям приняли участие около 500 отраслевых специалистов из России, Египта, Турции, Казахстана и Белоруссии. Свои команды представили 17 компаний, реализующих масштабные инфраструктурные проекты по всему миру.

Деловая программа включала в себя секции представителей сектора промышленного строительства, органов власти и профессионального сообщества. Также на площадке чемпионата прошла выставочная экспозиция партнёрских организаций.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий», председатель совета директоров АО «ВНИИ Галургии»:

— Горное дело, как и производство калийных удобрений, невозможно успешно развивать без применения передовых научных достижений. В рамках плодотворного сотрудничества с АО «ВНИИ Галургии» «Уралкалий» продолжает реализовывать крупные проекты, в ряде случаев не имеющие аналогов в отрасли.

Дмитрий Шкуратский, генеральный директор АО «ВНИИ Галургии»:

— Чемпионат стал отличной площадкой для презентации строительной отрасли, профессиональных компетенций и достижений. Приятно, что экспертное жюри высоко оценило работу нашей команды. У нас работают высококлассные специалисты, обладающие уникальными знаниями и опытом, которые мы применяем на практике, сотрудничая с «Уралкалием», одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений.

АО «ВНИИ Галургии» — ведущий российский научно-исследовательский и проектный институт в области разведки, добычи и переработки горно-химического сырья с головным офисом в Перми и филиалами в Санкт-Петербурге и Березниках.

В настоящее время институт проводит целый ряд исследований по обеспечению безопасной добычи калийных руд, детальному изучению геологии, гидрогеологии, гидрологии Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, интенсификации переработки калийных и карналлитовых руд, уменьшению энергопотребления, разработке новых флотационных реагентов, вовлечению в переработку труднообогатимых калийных руд, а также повышению качества калийных удобрений в соответствии с требованиями мирового рынка.

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