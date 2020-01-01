Депутат Заксобрания заявилась на праймериз в гордуму Татьяна Шестакова меняется местами с Александром Буториным Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутат Законодательного собрания Татьяна Шестакова выдвинула свою кандидатуру по округу №11 на праймериз партии «Единая Россия». Округ в Заксобрании, который она сегодня представляет, совпадает с городским.

Сейчас депутатом по этому округу в гордуме является главврач ГКБ №3 Александр Буторин, однако он выдвинул свою кандидатуру в Заксобрание по округу №5, который в этом созыве представляет Шестакова.

Отметим, что, по данным «Нового компаньона», конкуренцию победителю праймериз на выборах в думу может составить депутат от партии «Яблоко» Надежда Агишева. Предполагается, что она пойдет самовыдвиженцем именно в этом округе.

Татьяна Шестакова также зарегистрирована на праймериз в качестве претендента на включение в список по региональной группе «Чайковская №22».

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