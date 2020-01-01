ООО «Шервуд» погасило долг в 1,1 млн руб. за пользование лесами Средства поступили в федеральный и краевой бюджеты Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

ООО «Шервуд» изыскало финансовую возможность и погасило в полном объёме задолженность по арендной плате за пользование лесами в Красновишерском районе Пермского края, об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Долг за предприятием в размере 1,1 млн руб. был выявлен в ходе прокурорской проверки исполнения требований законодательства в сфере лесопользования.

С целью устранения нарушений закона директору предприятия прокурором района было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Долг в федеральный и краевой бюджеты выплачен в полном объёме.

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