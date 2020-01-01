Елена Синица В День Победы на территории края запустят девять фейерверков Решение о формате проведения парада пока не принято Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании регионального правительства в среду, 28 апреля, министр культуры края Вячеслав Торчинский доложил о планах празднования Дня Победы в 2021 году.

Так, на территории края планируется провести 2 тыс.мероприятий. Как в офлайн- так и онлайн-режиме. Предполагается, что они соберут около 1 млн участников и зрителей.





Кроме этого, министр сообщил, что всего в крае будет запущено девять фейерверков. Центральный из них будет запущен в Перми 9 мая в 23:00. Также он отметил, что фейерверк будет виден «практически со всех точек города».





«В этом году основной тренд праздничных мероприятий звучит в виде слогана: помни, ты наследник Победы. Основной упор делается на создание торжественных обстановок внутри каждой семьи. Ну и, конечно же, особые теплота и внимание ветеранам. На этом мы делаем акцент», — пояснил Вячеслав Торчинский.





По словам министра культуры, находится в стадии завершения этап праздничного оформления Перми, в территориях работы в полном разгаре.





Помимо этого, он обратил внимание на то, что ко Дню Победы в Пермском крае проводился ремонт мемориальных комплексов. За 2020 год в муниципальных образованиях было приведено в нормативное состояние 300 мемориальных объектов. Общая величина затрат составила свыше 91 млн руб.





Кроме этого, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что на данный момент не принято решение по формату проведения парада. Однако 30 апреля состоится заседание оргкомитета, на котором и будет принято решение.





«Подготовка к параду ведётся, если ситуация будет позволять, конечно, парад будем делать. Но если Роспотребнадзор скажет, что есть риски для наших ветеранов, то будем принимать решения исходя из приоритетности сохранения жизни и здоровья ветеранов».

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