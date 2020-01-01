В Пермском крае от укусов клещей пострадал 81 человек Более трети паразитов заражены боррелиозом Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С начала эпидемического сезона в медицинские организации Пермского края обратился 81 пострадавший от укусов клещей, в том числе 16 детей, об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

По результатам лабораторных исследований, в 25 случаях (37,3%) клещи были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в трёх случаях (4,8%) — гранулоцитарным анаплазмозом человека, и ещё в трёх случаях (4,8%) — моноцитарным эрлихиозом человека.

В случае укуса клеща в ведомстве настаивают на проведении анализов. Болезни, которые передаются с укусом, опасны. Боррелиоз поражает центральную и периферическую нервную систему. Энцефалит может завершиться параличом и летальным исходом.

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