Половина пермяков в майские каникулы останутся дома На дачи планируют выбраться треть жителей краевой столицы Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: СИБДОМ sibdom.ru

Согласно опросу, проведённому сервисом «Авито», 42% россиян майские каникулы планируют провести дома. В Перми такое времяпрепровождение выбрали 49% опрошенных жителей.

Ещё 34% пермяков в майские каникулы планируют уехать на дачу. Остальные респонденты выбрали путешествия по России, поездки в санатории, на турбазы и на юг страны. Некоторые останутся работать.

Подавляющее большинство — 73% опрошенных — хотят провести длинные выходные с семьёй. Не изменять традициям и жарить шашлыки планируют 45% жителей Перми, ещё 35% — гулять в парке, и лишь 1% собираются в поход с палатками. При этом, по данным «Авито», в Перми пользователи искали наборы для пикника на 67% чаще, чем в прошлом году, а спрос на палатки в городе вырос на 92%.

Кроме того, за пассивное времяпрепровождение за просмотром фильмов и сериалов высказались 40% пермяков, за активный отдых в виде катания на велосипедах, роликах или самокатах высказались 20% респондентов, 8% решили помедитировать.

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