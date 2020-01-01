«Лукойловцы» присоединились к всероссийской экологической акции Поделиться Поделиться Твитнуть

В день проведения Всероссийского субботника пермские нефтяники очистили долину реки Егошихи. Второй большой субботник сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» провели на площадке Пермского ТЮЗа, сообщает пресс-служба компании.

На уборку экологического маршрута «Тропа к Егошихе» вышли сотрудники «ЛУКОЙЛа-ПЕРМЬ» и филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми, представители краевого отделения Всероссийского общества охраны природы и неравнодушные жители города. Было собрано более двух десятков мешков бытового мусора. В результате проведённого субботника не только облагорожена сама экологическая тропа, но и расчищены склоны, часть русла и запруженный речной коллектор.

Долгое время в долине Егошихи были труднопроходимые заросли, хотя место знаменито обнаруженной здесь стоянкой первобытного человека эпохи палеолита. До появления Северной дамбы территория представляла собой единое пространство, где раньше был Егошихинский медеплавильный завод, благодаря которому деревня позднее разрослась до города. В 2019–2020 гг. при поддержке нефтяников на Егошихе очищены долина и русло реки, отсыпана дорожка, построены лестница и мост, установлены информационные таблички. Проведение очередного субботника обусловлено ответственным отношением «лукойловцев» к курируемым проектам.

Субботник на площадке Пермского ТЮЗа является стартовой точкой крупномасштабного социально значимого проекта компании «ЛУКОЙЛ» по возведению малой сцены театра. В течение дня 60 нефтяников и 15 сотрудников театра очищали территорию от строительно-бытового мусора, а внутри — помогали освобождать осветительные и костюмерные, где в ближайшее время начнётся ремонт.

Малая сцена ТЮЗа разместится в здании бывшего Дома уездного земства, которое полностью реконструируют в ходе реализации проекта. Завершить работы планируется к 2023 году, это будет подарок нефтяников к 300-летию Перми.

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