Участником праймериз «Единой России» стал Сергей Неганов Он претендует на партийный список на выборах депутатов краевого парламента Поделиться Поделиться Твитнуть

фото: Архив Нового компаньона

Документы на участие в предварительном голосовании по выборам в Заксобрание Пермского края подал директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов.

Он претендует на попадание в список по региональной группе «Орджоникидзевская №8».

Напомним, Сергей Неганов с декабря 2006 года по июнь 2015 года был председателем департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края. В сентябре 2015 года возглавил Пермский государственный архив новейшей истории.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.