Участником праймериз «Единой России» стал Сергей Неганов
Он претендует на партийный список на выборах депутатов краевого парламента
Документы на участие в предварительном голосовании по выборам в Заксобрание Пермского края подал директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов.
Он претендует на попадание в список по региональной группе «Орджоникидзевская №8».
Напомним, Сергей Неганов с декабря 2006 года по июнь 2015 года был председателем департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края. В сентябре 2015 года возглавил Пермский государственный архив новейшей истории.
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