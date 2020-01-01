На Комсомольском проспекте в Перми отменили «выделенку» Организация движения изменилась на участке от ул. Пушкина до ул. Революции Поделиться Поделиться Твитнуть

Комсомольский проспект

Константин Долгановский

На участке Комсомольского проспекта от ул. Пушкина до ул. Революции на время проведения капитального ремонта разрешили движение всех видов транспорта по выделенным для автобусов полосам движения. Об этом сообщили в МКУ «Пермблагоустройство».

Нововведение позволит увеличить пропускную способность улицы, проезжая часть которой временно заужена из-за ремонтных работ.

Первый этап капремонта Комсомольского проспекта начался летом 2019 года, в 2020 году завершилось благоустройство участка от ул. Екатерининской до ул. Монастырской и начался новый этап — работы продолжились в сторону ул. Революции.

Комплексное благоустройство Комсомольского проспекта планируется закончить к 2023 году.

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