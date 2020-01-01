Валерий Сухих: «Президент призвал максимально использовать парламентский контроль по исполнению послания в регионах» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Председатель Законодательного собрания Прикамья принял участие в заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ. После заседания с региональными спикерами встретился глава государства Владимир Путин.

В своем обращении к главам законодательных органов субъектов РФ президент еще раз перечислил основные задачи, которые стоят перед федеральными и региональными органами власти по итогам своего апрельского послания Федеральному Собранию. В частности, региональные парламенты должны обеспечить эффективный контроль за исполнением тех инициатив, которые должны быть реализованы на уровне регионов: корректировка бюджетной политики и реализация крупных инвестиционных проектов, в том числе, за счет инфраструктурных кредитов.

«Исполнение президентского послания в регионах будет зависеть от эффективности работы управленческой команды на местах. Необходимо выстроить четкую коммуникацию с федеральным центром и распределить зоны ответственности краевых ведомств. Пермский край сегодня имеет большие шансы на федеральную поддержку в виде предоставления инфраструктурных кредитов, и мы не должны упустить возможность. Президент призвал нас максимально использовать парламентский контроль по исполнению послания в регионах, в нашем регионе такие механизмы контроля хорошо отработаны. Кроме того, депутаты Законодательного собрания готовы к совместной, с правительством края, проработке ряда решений по исполнению послания президента», — отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Также президент отметил, что депутаты работают в тесном контакте с населением, поэтому должны обеспечить контроль за своевременным предоставлением социальных мер поддержки. «Если человек не может получить то, что ему полагается по закону, необходимо использовать весь арсенал депутатских полномочий, чтобы помочь человеку», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее члены Совета провели заседание с участием представителей федерального правительства. В качестве сопредседателей Совета выступили председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что часть решений из послания президента уже оформлены в качестве законодательных инициатив. Так, законопроекты о выплатах молодым мамам, пособиях для детей из неполных семей и компенсациях больничных по болезни ребенка могут быть приняты нижней палатой российского парламента уже в мае.

Отметим, что заседание Совета законодателей и встреча с президентом Владимиром Путиным проходили в День российского парламентаризма в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, который считается «колыбелью» отечественного парламента.

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