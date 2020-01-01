Мария Сыропятова Скоростная автомагистраль Казань — Екатеринбург пройдёт через Чернушку и Куеду Это будет дорога категории 1Б с четырьмя полосами движения Поделиться Поделиться Твитнуть

Трасса М-12

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Новой скоростная автомагистраль Казань — Екатеринбург пройдёт по югу Пермского края, затронет Чернушку, Куеду, Октябрьский и уйдёт дальше на Красноуфимск. Об этом 27 апреля рассказал главным редакторам пермских СМИ губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Глава региона пояснил, что было сложно аргументировать смещение трассы на север, ближе к Перми. «Замыкать её на Пермь вряд ли кто-то будет, поскольку это очень дорогостоящее мероприятие», — отметил Дмитрий Махонин. Он также обратил внимание, что автомагистраль сделают платной.

Планы на строительство и реконструкцию автодорог в Пермском крае в краевом правительстве уже строят с учётом реализации проекта новой скоростной автомагистрали Казань — Екатеринбург.

«Вместе с властями Башкирии будем добиваться передачи в федеральную собственность дороги Пермь — Уфа с последующей её реконструкцией до четырёх полос, — обозначил приоритеты губернатор. — Это позволит создать хорды и обеспечить транспортную доступность. Затем стоит задача максимально ускорить темпы реконструкции трассы Пермь — Екатеринбург. Деньги на это всё заложены, и думаю, что в ближайшее время эти проекты будут достроены». Также в перспективе развитие трассы Пермь — Ижевск, модернизация трассы на Чернушку, которая должна сократить время поездки на автомобиле до двух часов.

Ранее в ГК «Автодор» рассказали «Новому компаньону», что протяжённость «пермского» участка скоростной автомагистрали Казань — Екатеринбург составит 84 км, а непосредственно в Пермь автомагистраль не зайдёт. Согласно планам, это будет дорога категории 1Б с четырьмя полосами движения. В государственной компании пояснили, что сроки строительства уточнят по результатам обеспечения финансирования проекта.

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