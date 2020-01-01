В этом году в Пермском крае полностью упразднят поселенческий уровень МСУ Последняя территория — Пермский район — готовится к преобразованию Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский район

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал, что Пермский район готовится к преобразованию в муниципальный округ. Этот процесс должен пройти в этом году.

Махонин отметил, что уровень управляемости районом сегодня «очень плохой». Есть поселения, которые не исполняют своих функций, например Юго-Камское. В районе много нерешённых проблем, что подтвердила проверка КСП. Так, пояснил губернатор, проектирование и строительство садика обходится дороже, чем в Перми. «Нам надо наводить порядок, конечно», — заключил глава региона.

Вместе с тем пока, по словам Дмитрия Махонина, непонятна судьба ЗАТО «Звёздный». Статус закрытого округа он, скорее всего, потеряет: «А что дальше? Делать отдельный муниципалитет с 12 тыс. населения? Нам надо разгадать этот ребус».

Что касается возможного присоединения района к Перми, то такой вопрос на повестке пока не стоит. Как отметил губернатор, «это более тяжёлая история, требующая обсуждения с местным сообществом: надо понимать, какую пользу для населения это принесёт». Так, есть риски увеличения коммунальных тарифов до городского уровня.

В целом идею преобразования и объединения муниципалитетов Прикамья Махонин поддерживает: «Когда мы начали инвентаризацию имущества, которое было на балансе поселений, то примерно 30% имущества, которое есть на бумаге, не существует вообще. Его просто нет. Если мы возьмём мостовые переходы, то 90% из них — в ненормативном состоянии, потому что у местного бюджета денег на это нет». В округа из поселений пришли исполнительные листы «на сотни миллионов».

Кроме того, после преобразования высвобождаются денежные средства, которые раньше направлялись на зарплаты чиновникам. Например, в Кунгуре экономия составила 30 млн руб. Ещё столько же выделяет край в течение трёх лет. По словам Махонина, этой суммы главе округа хватит, чтобы привести в нормативное состояние все дороги.

Дмитрий Махонин отметил, что эта программа поддержки объединившихся муниципалитетов будет продолжена.

Напомним, процесс преобразования муниципалитетов стартовал в Пермском крае в 2018 году. Он предполагает разные варианты: объединение всех поселений в один округ или район, а также объединение райцентров, которые часто представляли собой отдельные муниципалитеты, с прилегающими районами.

Сегодня в крае осталось только два района с поселениями: Большесосновский и Пермский. При этом закон об объединении Большой Сосновы в единый муниципальный округ депутаты Заксобрания приняли в апреле. Однако формально округом район станет только после выборов думы в сентябре.

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