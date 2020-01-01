Наземное метро появится в Перми до 2030 года
Губернатор Пермского края заявил, что уже готов дизайн-проект современных платформ с лифтами
Глава Пермского края Дмитрия Махонин 27 апреля прокомментировал реализацию проекта по созданию пермского наземного метро. Он предполагает обустройство более 30 станций.
Первый этап включает объединение в единую сеть Краснокамска, Закамска, Гайвы, станции Ферма. Сейчас глава региона добивается того, чтобы Пермь «попала в приоритет» у федеральных властей по развитию этого проекта. Сейчас идёт обследование железнодорожного полотна.
«Мы хотим не просто восстанавливать движение из точки А в точку Б. Вместо зелёненьких убогих вагонов должна быть «Ласточка». Это наше обязательное условие», — заключил Махонин.
26 апреля состоялось совещание, где был представлен дизайн-проект платформ от Мотовилихи до Перми II По словам губернатора, это будут «высокие, действительно классные платформы». Они будут оборудованы лифтами для маломобильных граждан и «местами, где можно погреться». Платформы появятся «фактически в каждом створе улиц, которые выходят на набережную».
Кроме того, власти рассчитывают к 2023 году запустить трамвай в микрорайон Парковый. Это будет сделано в рамках концессионного соглашения с группой «Синара», инициативу от которой власти ждут в мае-июне. Предполагается, что маршрут №3, который ходит до «Красного Октября», через тоннель выйдет в этот микрорайон и дальше — на улицу Строителей.
«К 2023 году это реалистично, но как пойдёт, не знаю», — заявил Махонин.
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