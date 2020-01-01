Наземное метро появится в Перми до 2030 года Губернатор Пермского края заявил, что уже готов дизайн-проект современных платформ с лифтами Поделиться Поделиться Твитнуть

Горнозаводское направление ЖД

Константин Долгановский

Глава Пермского края Дмитрия Махонин 27 апреля прокомментировал реализацию проекта по созданию пермского наземного метро. Он предполагает обустройство более 30 станций.

Первый этап включает объединение в единую сеть Краснокамска, Закамска, Гайвы, станции Ферма. Сейчас глава региона добивается того, чтобы Пермь «попала в приоритет» у федеральных властей по развитию этого проекта. Сейчас идёт обследование железнодорожного полотна.

«Мы хотим не просто восстанавливать движение из точки А в точку Б. Вместо зелёненьких убогих вагонов должна быть «Ласточка». Это наше обязательное условие», — заключил Махонин.

26 апреля состоялось совещание, где был представлен дизайн-проект платформ от Мотовилихи до Перми II По словам губернатора, это будут «высокие, действительно классные платформы». Они будут оборудованы лифтами для маломобильных граждан и «местами, где можно погреться». Платформы появятся «фактически в каждом створе улиц, которые выходят на набережную».

Кроме того, власти рассчитывают к 2023 году запустить трамвай в микрорайон Парковый. Это будет сделано в рамках концессионного соглашения с группой «Синара», инициативу от которой власти ждут в мае-июне. Предполагается, что маршрут №3, который ходит до «Красного Октября», через тоннель выйдет в этот микрорайон и дальше — на улицу Строителей.

«К 2023 году это реалистично, но как пойдёт, не знаю», — заявил Махонин.





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