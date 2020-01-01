Презентация обновленной Toyota Camry прошла в автоцентре #ТойотаНаШоссе Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Verra

На состоявшейся на днях презентации обновлённого бизнес-седана Toyota Camry гости автоцентра #ТойотаНаШоссе впервые познакомились с новинкой, протестировали динамику автомобиля на дороге и ощутили премиальный комфорт салона. Об этом сообщает пресс-служба компании Verra.

Стильный дизайн с динамичными линиями кузова, эффектная форма переднего бампера, решетка радиатора с боковой серебристой окантовкой, новые цвета экстерьера и уникальный двухцветный окрас кузова для специальной серии GR Sport — все это подчеркивает выразительный облик обновлённого бизнес-седана Toyota Camry.

По-настоящему запоминающимся моментом стало представление обновленного автомобиля, сопровождающееся световым шоу и спецэффектами. Праздник дополнили отличная музыка, легкий фуршет, развлекательная программа со станцией виртуальной реальности, викторина и розыгрыш подарков.

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