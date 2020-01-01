С 1 по 10 мая парковка в центре Перми будет бесплатной А все водительские абонементы продлеваются на четыре дня Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 по 10 мая парковаться в центре Перми можно будет бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Система платных парковок в краевом центре предполагает, что без оплаты парковочные места можно занимать в выходные и праздничные дни. А согласно указу президента от 23 апреля в этом году вся первая декада мая является нерабочей.

В Пермской дирекции дорожного движения также сообщили, что водителям продлят действие абонементов на пользование платной парковкой на четыре дня. Это компенсация за объявленные выходными 4, 5, 6 и 7 мая.

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