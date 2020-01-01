Мария Сыропятова Корпуса «Мотовилихинских заводов» могут стать продолжением социокультурного пространства «Завода им. Шпагина» А выход «МЗ» из процедуры банкротства реален к 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Продолжением социокультурного пространства «Завода им. Шпагина» могут стать исторические корпуса «Мотовилихинских заводов». Об этом 27 апреля 2021 года на встрече с главными редакторами пермских СМИ рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Это может дать и перспективу дальнейшего продления набережной Камы», — отметил Дмитрий Махонин.

Глава региона также позитивно оценил перспективы выхода «Мотовилихинских заводов» из процедуры банкротства.

«Если ничего не помешает из юридических проволочек, то в 2022 году реально этому предприятию выйти из банкротства», — отметил Дмитрий Махонин. При этом позитивная динамика роста заказа идёт и по гражданскому, и по военному направлениям. Его общий прирост губернатор оценил в 30%.

Напомним, ПАО «Мотовилихинские заводы» в 2018 году было объявлено банкротом.

Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. При этом предприятие продолжает производственную деятельность в рамках дочерних предприятий: ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».





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