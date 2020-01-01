Елена Бардукова Пермь передала региону участки для строительства школ Построить четыре общеобразовательных учреждения планируется в 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Во вторник, 27 апреля, в ходе пленарного заседания депутаты Пермской городской думы разрешили администрации краевой столицы безвозмездно передать в региональную собственность земельные участки по адресам ул. Холмогорская, 2ж; ул. Кронштадтская, 41; ул. Милиционера Власова, 37 и участок на ул. Мира в Новых Лядах.

По словам заместителя главы администрации Перми Виктора Агеева, на этих участках планируется строительство общеобразовательных учреждений в рамках концессии. При этом со стороны города уже подготовлена проектно-сметная документация по двум школам.

Как отметила министр образования Пермского края Раиса Кассина, принятие данного решения позволяет региону попасть в «первую волну» — в течение месяца заключить необходимые соглашения и сдать школы уже к концу 2022 года. По окончании строительства общеобразовательные учреждения будут переданы муниципалитету. При этом строительство в рамках концессии позволит региону сэкономить порядка 1 млрд руб. при возведении каждой школы.

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